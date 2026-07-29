Kula'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kula'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kula\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 400 dönüm zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kula Orman İşletme Şefliği ekiplerine bağlı 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlenirken, alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca çok sayıda zeytin ağacının da yandığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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