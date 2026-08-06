Kulaklıkaya ve İsagaliyev Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Kazakistan'la çok taraflı işbirliğini görüştü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman İsagaliyev ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, İsagaliyev ile görüştü.
Toplantıda çok taraflı platformlarda işbirliği ele alındı.
Kaynak: AA
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