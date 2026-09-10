Külhöyük'te 4 bin yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin en eski tohumları bulundu - Son Dakika
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Külhöyük'te 4 bin yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin en eski tohumları bulundu

Külhöyük\'te 4 bin yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin en eski tohumları bulundu
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Külhöyük'te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık Hitit kabının içinde endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Buluntu, bugün yalnızca Gölbaşı'nda yetişen ve 2019'da coğrafi işaret alan türün binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde endemik 'sevgi çiçeğinin' bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, Anadolu'nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir bulguyla gündeme geldi. Kazılarda ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamını sürdüren endemik bir türün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu. Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, sevgi çiçeğinin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi. Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen Centaurea türü, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.

2019 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Koruma altındaki Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi'nin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken Anadolu'nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor. Külhöyük'teki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürülüyor. Kazılarla elde edilen yeni bulguların hem arkeoloji dünyasına hem de Anadolu'nun flora tarihinin araştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

'ANKARA'NIN 5 BİN YILLIK HAFIZASINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sanal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, "Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan sevgi çiçeğinin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Gölbaşı, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

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