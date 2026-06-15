Kulp'ta 3 Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Kulp'ta 3 Oğlak Kurtarıldı

Kulp\'ta 3 Oğlak Kurtarıldı
15.06.2026 15:12
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alaca Mahallesi'ndeki kayalık bölgede 3 oğlağın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri çalışma sonucu oğlakların bulunduğu noktaya ulaştı.

Mahsur kaldıkları yerden indirilen oğlaklar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kulp, Son Dakika

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