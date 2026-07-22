Kültepe Kazı Heyeti Kayseri'de - Son Dakika
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Kültepe Kazı Heyeti Kayseri'de

22.07.2026 16:27
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Başkan Büyükkılıç, Kültepe kazı heyetini ağırladı ve kültürel mirasın tanıtımına vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve beraberindeki Güney Koreli heyeti makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 78 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları, Kayseri-Sivas kara yolu Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Kulakoğlu ile Güney Kore Milli Kültürel Miras Enstitüsü arkeologlardan oluşan heyeti başkanlık toplantı salonunda misafir etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kayseri'nin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulakoğlu da kazı çalışmalarına verdiği güçlü ve kesintisiz destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiği.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Belediye, Kayseri, Güncel, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültepe Kazı Heyeti Kayseri'de - Son Dakika

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