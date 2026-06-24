Kültür AŞ Müdür Yardımcısı Kaçırılma Soruşturmasında 3 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli daha yakalandı.
Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ne olmuştu?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.
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