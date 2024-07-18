Kültür Varlıklarının Korunması ve Temizlenmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Kültür Varlıklarının Korunması ve Temizlenmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının korunması ve temizlenmesi için restoratörlerin titizlikle çalıştığını belirterek, kültür varlıklarının geleceğe ortak miras olduğunu ve onları korumanın hepimizin görevi olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, Zeugma, Kapadokya, Galata Kulesi ve Beyoğlu gibi bölgelerde tarihi dokunun korunması ve temizlenmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü de belirtti.

18.07.2024 10:35
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının korunması ve temizlenmesi için restoratörlerin titizlikle çalıştığını belirterek, "Kültür varlıkları geleceğe ortak mirasımızdır ve onları korumak hepimizin görevidir. Geleceğe miras bırakmak için birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi eserlere sahip çıkıldığını, kültür varlıklarının, geçmişin en değerli mirasları olduğunu bildirdi.

Kültür varlıklarının vandalizm ve diğer dış etkenler nedeniyle zarar görebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Restoratörlerimiz ve uzmanlarımız, bu eserleri titizlikle koruyarak ve temizleyerek gelecek nesillere aktarıyor. Zeugma, Kapadokya, Galata Kulesi ve Beyoğlu gibi bölgelerde tarihi dokunun korunması ve temizlenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kültür varlıkları geleceğe ortak mirasımızdır ve onları korumak hepimizin görevidir. Geleceğe miras bırakmak için birlikte koruyalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür Varlıklarının Korunması ve Temizlenmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

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