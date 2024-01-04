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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayla Algan'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayla Algan'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ayla Algan'ın değerli bir oyuncu olduğunu ve vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Ersoy, Ayla Algan'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayla Algan\'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı
04.01.2024 - 22:03,
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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