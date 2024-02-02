Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceğini ve ziyarette, Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi. Peskov, Türkiye'nin baskılara rağmen bağımsız hareket ettiğini belirtti. Putin'in ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşeceği bildirildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?