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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, Alatlı'nın fikir ve edebiyat dünyasında önemli bir isim olduğunu belirterek, eserlerinin insanlara yol göstermeye devam edeceğini ifade etti. Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet dileyen Bakan Ersoy, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

02.02.2024 14:39
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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