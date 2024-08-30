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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, genç piyanist Eren Düzenli'yi kabul etti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gururu Eren Düzenli ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Başarılarıyla dünyanın takdirini kazanan Eren'e ve onun gibi üstün yetenekli gençlerimize, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Harika Çocuklar Yasası ile hayalleri yolunda her türlü desteği vereceğiz. Uluslararası ödülleriyle çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığım Eren Düzenli'ye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Yolun daima açık olsun."