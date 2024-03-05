Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ilde iftar sofraları kuracak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ilde iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ilde iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında 81 ilde iftar sofraları kuracak. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenecek olan iftar organizasyonu, tüm şehirlerde bölge müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. İftar çadırı noktaları ve güncellemeler sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

05.03.2024 11:44
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında 81 ilde iftar sofraları kurulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, ramazanın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştirecek.

İlki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonu, bu yıl tüm şehirlerde bölge müdürlükleri aracılığıyla ramazan boyunca sürdürülecek.

Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak menüler, bütün illerde belirlenen mekan ve alanlarda vatandaşlara sunulacak.

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusu ve Hamamönü Taceddin Dergahı alanı, İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı, Üsküdar Valide-i Cedid Camii bahçesi ve Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesi, İzmir'de Bilal Saygılı Camisi ve Konak Hisar Camisi avluları, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gibi alanlar başta olmak üzere birçok noktada iftar çadırı kurulacak.

İftar çadırı noktalarına ilişkin değişiklik veya güncelleme gibi gelişmeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: AA

İftar, Güncel, Son Dakika

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