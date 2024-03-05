Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ilde iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında 81 ilde iftar sofraları kurulacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, ramazanın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştirecek.
İlki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonu, bu yıl tüm şehirlerde bölge müdürlükleri aracılığıyla ramazan boyunca sürdürülecek.
Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak menüler, bütün illerde belirlenen mekan ve alanlarda vatandaşlara sunulacak.
Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusu ve Hamamönü Taceddin Dergahı alanı, İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı, Üsküdar Valide-i Cedid Camii bahçesi ve Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesi, İzmir'de Bilal Saygılı Camisi ve Konak Hisar Camisi avluları, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gibi alanlar başta olmak üzere birçok noktada iftar çadırı kurulacak.
İftar çadırı noktalarına ilişkin değişiklik veya güncelleme gibi gelişmeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'nin de bu ay içinde açılacağı belirtildi. Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve detayların Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde netleşeceği ifade edildi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Türkiye tarafında Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'nın inşaatına bu sene başlanacağı bilgisi verildi.
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