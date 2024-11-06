Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel Türk el sanatları atölyesi yapıldı.
Suna- İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minyatür, tezhip ve geleneksel dokuma çalışması yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi doktor öğretim üyesi Zülbiye Sevgili Polat, atölye çalışmasıyla sanatın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kültür Yolu Festivali'nde El Sanatları Atölyesi - Son Dakika
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