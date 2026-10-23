Kulu'da parke taşı işçilerini taşıyan servis devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kulu'da parke taşı işçilerini taşıyan servis devrildi, 6 kişi yaralandı

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Kulu\'da parke taşı işçilerini taşıyan servis devrildi, 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde Canımana Mahallesi yolunda parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Sürücü Halil Turan, işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kulu'da parke taşı işçilerini taşıyan servis devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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