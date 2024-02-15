Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kulu\'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis, trafik akışını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve yollar kayganlaştı. Ankara-Konya kara yolunda Sanayi Sitesi yakınlarında yaşanan kazalarda yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis trafiği olumsuz etkiledi.

Sağanak yağmurun ardından sabah saatlerinde aniden oluşan sis görüş mesafesini düşürürken pus nedeniyle yollar kayganlaştı.

Sisin çok yoğun olduğu Ankara-Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Ankara-Konya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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