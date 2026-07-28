Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, eyaletin merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre eyalet genelinde olası can kaybı durumu ile yaralıların sayısı tespit edilmeye çalışılıyor.

Ajans, depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto, Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini belirtti.

Sarsıntılar sürüyor

7,1'lik depremin ardından son 2 saat içerisinde Kumamoto eyaletinde büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen 10 deprem meydana geldi.

Kumamoto eyaletinin yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde yüksek hızlı tren (Şinkansen) seferleri ile yerel tren hatları durduruldu.

JMA, ülkenin güneybatısına yönelik verilen tsunami uyarısını yerel saatle 18.10'da kaldırdığını duyurdu.

Kriz merkezi kuruldu

Tokyo hükümeti, depreme dair bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık Konutu'nda Kriz Yönetim Merkezi kurulduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Kumamoto genelinde yol ve köprü hasarları ile bina çökmelerinin meydana geldiği bilgisini verdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, gazetecilere açıklamasında, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "tüm devlet kaynaklarını afet yardımları için ayırmaları talimatı verdiğini" aktardı.

Takaiçi, Bakanlar Kurulundan bir ekibi bölgeye gönderdiklerine işaret ederek, "(Olası) Can kaybı ve maddi hasarın boyutunu teyit etme aşamasındayız, yaralanmaların olduğunu haber aldık." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, açıklamasında Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin "hayat kurtarmayı önceliklendirme" faaliyetleri kapsamında bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Kumamoto, Fukuoka, Nagazaki ve Saga eyaletlerine irtibat subayları gönderdiklerini kaydeden Koizumi, "Bu kuvvetler hayat kurtarmayı en öncelikli hedef olarak belirleyerek işbirliği yapacak ve faaliyetler yürütecek. Şu an savaş uçakları ve helikopterler bölgeden bilgi topluyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer santrallerde anormallik yok

Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral bulunuyor. Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santrali ile Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.

Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ???????(TSMC) Kumamoto'daki fabrikasını tahliye ettiğini aktardı.

Eyalet içinde yoğun kullanılan Kumamoto Havalimanı'ndaki pist kullanıma kapatıldı.

Kyushu Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım (KyuDen) internet sitesine göre, Kumamoto eyaleti genelinde yaklaşık 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Maddi hasarın boyutu

Bölgenin önemli turistik mekanlarından tarihi Kumamoto Kalesi ile Yatsuşiro Tapınağı'nda bazı yapılar çöktü.

Sarsıntıda Yatsuşiro İstasyonu'nda bir yük treni raydan çıktı.

Japonya merkezli kağıt imalat şirketi Nippon Paper'ın Yatsuşiro'daki fabrikasının bacası çöktü.

Eyaletin Kaşima bölgesinde hizmet veren Aeon Mall alışveriş merkezinde ise patlama meydana geldi. Çıkan yangında çatısı çöken tesis büyük hasar aldı.

Kyuşu Otoyolu üzerindeki Yatsuşiro ve Matsubaşi kavşaklarını birbirine bağlayan viyadüğün birleşim yerinden ayrılmasıyla, köprünün bir kısmı kayarak çöktü.

Gelecek bir hafta için uyarı

JMA Deprem ve Tsunami Önlemleri Planlama Sorumlusu Kiyomoto Şinci, açıklamasında gelecek bir hafta artçı depremlere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Son deprem, Ocak 2024'te ülkenin batısındaki Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremden bu yana ülkede kaydedilen ilk 7 büyüklüğündeki deprem olarak kayıtlara geçti.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.