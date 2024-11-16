Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.A. yönetimindeki 41 N 2082 plakalı traktör, Kumlu- Reyhanlı kara yolunda E.G.D'nin kullandığı 31 ARA 112 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada her iki araçtaki sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kumlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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