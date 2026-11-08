Kumluca Belediyespor, 1971 Avsallarspor karşısında 4-0'lık galibiyet aldı - Son Dakika
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Kumluca Belediyespor, 1971 Avsallarspor karşısında 4-0'lık galibiyet aldı

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Kumluca Belediyespor, 1971 Avsallarspor karşısında 4-0\'lık galibiyet aldı
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Kumluca Belediyespor, Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Şehir Stadı'nda 1971 Avsallarspor'u 4-0 yendi. Enis Yazıcı'nın ilk yarıdaki golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda Enis Yazıcı, Enver Erşahin ve Hüseyin Çılgın'ın golleriyle farkı açtı.

Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor'u 4-0 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan maçta, Kumluca Belediyespor ilk yarıyı Enis Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da atak futbolunu sürdüren kırmızı-beyazlılar, Enis Yazıcı, Enver Erşahin ve Hüseyin Çılgın'ın kaydettiği gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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