Süper Amatör Lig (SAL) mücadelesinde Kumluca Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Antalya Merkezspor'u 4-1 mağlup etti.

Kumluca Sehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Erkan Çakıroğlu, Buket Selin Bayram ve Arda İnanç Aydoğan hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Kumluca Belediyespor'un başlama vuruşu ile başlayan maçın ilk 20 dakikası her iki takımın ortada sergilediği bir oyunla geçti. 31. dakikada gelişen bir atakta ceza alanı içinde topa dokunan Enis Yazıcı Kumluca Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. 38. dakikalarda konuk takımdan Ege Efe Özer, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 45+2 dakikada ceza alanı içine yapılan ortada topa sert vuran Kumluca Belediyespor'dan Enes Tüzen takımını tekrar üstünlüğe taşıyarak skoru 2-1 yaptı.

İlk yarısı bu skorla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyan ev sahibi Kumluca Belediyespor, rakip kaleye üst üste ataklar geliştirdi. 59. dakikada Enver Erşahin'in golüyle durumu 3-1 yapan Kumluca Belediyespor, bu golden sonra oyunda ağırlığını koyarak rakip kaleye üst üste ataklar geliştirdi.

74. dakikada ceza alanı için rakibine yaptığı faulle konuk takımdan Fikret Efe Çetinkaya kırmızı kart görürken, Kumluca Belediyespor'dan Berki'n Taşkın kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 4-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor sahadan 4-1 galip ayrılarak, haftayı 3 puanla kapattı.