Kumluca'da 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Kumluca'da 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

Kumluca\'da 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu turnuvasına 42 takımın katılacağı açıklandı. Turnuva, 30 Ağustos günü yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

15.08.2024 12:19
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Kumluca'da düzenlenecek 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu turnuvasına 42 takımın katılacağı bildirildi.

Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek plaj voleybolu turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuvaya çevre ilçelerden de katılımın olduğunu belirterek, "Turnuvaya 42 takım katılım sağladı. Bu kadar yoğun ilginin olması bizleri son derece sevindirdi. İnşallah takımlarımız arasında güzel mücadeleler olur, sporseverlerimiz güzel mücadeleler izlerler." dedi.

Turnuva, 30 Ağustos günü yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

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