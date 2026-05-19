Kumluca'da 'Family' Teknesine Müdahale

19.05.2026 13:12
Sahil Güvenlik, Kumluca açıklarında yardım çağrısı yapan 'Family' teknesine müdahale etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'nın Kumluca açıklarında, Küresel Sumud Filosu'na ait "Family" teknesinin pervanesine halat dolanması üzerine yardım çağrısı yapıldığını, 27 aktivistin bulunduğu tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek güvenliği sağladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Sumud'; Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir. Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti."

Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından; 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi.

Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

