Kumluca ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kızlar Futsal İlçe Şampiyonası başladı.

Kumluca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 15 gün sürecek şampiyonada, 7'si kız olmak üzere 17 takımda yaklaşık 250 öğrenci mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'nın başlama vuruşunu yaptığı şampiyonada, öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Koca, yaptığı açıklamada, okullar arası turnuvaların her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla başladığını belirtti.

Organizasyonun öğrencileri spora teşvik etmenin yanı sıra takım ruhu, mücadele, kazanma ve kaybetme bilincini geliştirdiğini ifade eden Koca, "Öğrencilerimiz sporun kardeşlik olduğunu öğrenecekleri güzel bir 15 gün geçirecek. Tüm sporseverleri müsabakalarımıza bekliyor, takımlara başarılar diliyorum." dedi.