Kumluca\'da Koruyucu Ailelere Babalar Günü Kutlaması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Babalar Günü" dolayısıyla koruyucu ailelere yönelik program düzenlendi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'in himayelerinde, Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, koruyucu aileler ile ilçe protokolü bir araya geldi.

Güneş, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, koruyucu ailelerin çocukların hayatında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Devletin çocuklara her zaman her türlü desteği sağladığını aktaran Güneş, "Ancak sizler görünürde olmayan, hissedilebilen o güzel duyguyu çocuklarımıza yaşatıyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki böyle bir güzelliği çocuklarımızla paylaşıyorsunuz." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Güneş'in eşi Oya Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ve eşleri katıldı.