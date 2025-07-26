Kumluca\'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Asar tepesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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