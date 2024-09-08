Kumluca'da Yıldırım Yangını: 15 Hektar Zarar - Son Dakika
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Kumluca'da Yıldırım Yangını: 15 Hektar Zarar

Kumluca'da Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında, yıldırım düşmesi sonucu 15 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri müdahale etti ve 22 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

08.09.2024 13:46
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Kumluca'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1400 rakımlı sarp ve kayalık alanda 22 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kumluca'da Yıldırım Yangını: 15 Hektar Zarar - Son Dakika
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