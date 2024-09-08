Kumluca'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 1400 rakımlı sarp ve kayalık alanda 22 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Yıldırım Yangını: 15 Hektar Zarar - Son Dakika
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