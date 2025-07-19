CHANGSHA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Kunqu Opera sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Kunqu sanatçıları, operaya modern unsurlar ekleyerek genç nesillerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Kunqu Operası, UNESCO'dan Destek Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?