Kur'an kursları 14 Eylül'de başlıyor, açılış programı Erzurum'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.

Kur'an kursları kapsamında yüz yüze ve çevrim içi eğitim verme imkanları sunulacak.

Kur'an kursları açılış programı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.