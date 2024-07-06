Kuraklığa dayanıklı Sorgum Sudan Melez Otu, hayvanların süt verimini artırıyor - Son Dakika
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Kuraklığa dayanıklı Sorgum Sudan Melez Otu, hayvanların süt verimini artırıyor

Niğde'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere verilen yüzde 75 hibeli Sorgum Sudan Melez Otu, hayvanların süt verimini artırıyor. İlker Evkaya isimli besici, bu yem bitkisinin hayvanlar tarafından daha çok sevildiğini ve süt verimini artırdığını belirtti. Evkaya, kurak bölgelerde alternatif ürünlerin olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

06.07.2024 23:26
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Kuraklığa dayanıklı Sorgum Sudan Melez Otu, hayvanların süt verimini artırıyor

Hibe desteğiyle üretti, hayvanların süt verimi arttı

"Besici İlker Evkaya:

"İki balya yonca açtım, iki balya Sorgum Sudan Melez Otu açtım. Hayvanlar yoncayı yemedi"

NİĞDE - Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde kuraklığa dayanıklı yüzde 75 hibeli yem bitkisi Sorgum Sudan Melez Otu eken üreticiler verimden memnun.

Niğde'de merkeze bağlı Edikli kasabasında hayvancılık yapan İlker Evkaya; yüzde 75 hibeli destekle aldığı yem bitkisi Sorgum Sudan Melez Otunu hayvanların daha çok sevdiğini ve süt verimini arttırdığını söyledi. Evkaya; "Hayvancılıkla uğraşıyorum, daha önce yem bitkisi olarak mısır ve yoncamız ekiyorduk. Tarım müdürlüğümüzün yüzde 75 hibeli tohum dağıttığını duyunca başvurdum. Bu tohumu daha önce ektiğimi çok güzel verim aldığımı anlattım. Onlar da sağ olsunlar ilgilendiler, destek aldım" dedi. Yetiştirdiği hayvanların yonca ve mısıra kıyasla Sorgum Sudan Melez Otunu daha çok lezzetli bulduğunu ifade eden Evkaya; "İki balya yonca açtım, iki balya Sorgum Sudan Melez Otu açtım. Hayvanlar yoncayı yemedi. En çok ekme sebebimden biri de bu. Sorgum Sudan Melez Otunun bir lezzeti hayvanların hoşuna gidiyor. Süt verimimizi de artırdı çok memnunum. Tarım müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı'na destekleri için teşekkür ediyorum" şekkinde konuştu. Bundan sonraki süreçte hayvanları için yem bitkisi olarak kuraklığa dayanıklı yem bitkisi Sorgum Sudan Melez Otu ekeceğini belirten Evkaya kurak bölgelerde alternatif ürünler olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde kuraklığa dayanıklı yüzde 75 hibeli yem bitkisi Sorgum Sudan Melez Otu suya daha az ihtiyaç duyuyor ve diğer yem bitkilerine oranla çok daha yüksek protein değeri taşıyor.

Kaynak: İHA

Niğde, Sudan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklığa dayanıklı Sorgum Sudan Melez Otu, hayvanların süt verimini artırıyor - Son Dakika

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