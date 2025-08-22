Kuraklık Tunca Nehri'nde Sazlık Oluşturdu - Son Dakika
Kuraklık Tunca Nehri'nde Sazlık Oluşturdu

22.08.2025 11:18
Edirne'de kuraklık nedeniyle Tunca Nehri yatağında oluşan sazlıklar kuş türlerine yuva oldu.

Kentin önemli su kaynaklarından Tunca'da, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı su seviyesi kritik düzeylere geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'ndan Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.

Tarımsal sulamanın da arttığı bu dönemde nehrin bazı bölümlerinde su akışı durdu. Tunca Köprüsü çevresinde nehir yatağında geniş sazlık alanlar oluştu.

Otla kaplanmış büyük bir bahçeyi andıran nehrin yatağı kuşlar için hem konak yeri hem de beslenme alanı oldu.

"Nehir tabanı ortaya çıktı"

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin, AA muhabirine, iklim değişikliğine bağlı artan kuraklık ve sıcaklıkların doğal yaşamı etkilediğini söyledi.

Su kaynaklarının ve canlı yaşamının bu değişimden olumsuz etkilendiğini belirten kuş bilimci Yeltekin, "Son günlerde yaşanan yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle nehirlerimizde su seviyesi azalmış durumda. Özellikle Tunca Nehri'nde geçtiğimiz günlerde akış durma noktasına geldi. Nehir tabanı ortaya çıktı, yumuşak zemini görmeye başladık. Bu zemin güneşle çok temas kurmaya başlayınca sazlık alanlar oluştu." dedi.

Kuş türleri için yeni bir yaşam alanı

Yeltekin, nehir yatağındaki sazlıkların kuş türleri için yeni bir yaşam alanı oluşturduğunu ifade etti.

Su akışının yavaşlaması ve sazlıkların artmasının kuşlar için uygun barınma ve beslenme imkanı sunduğunu anlatan Yeltekin, şunları kaydetti:

"Su seviyesinin azalması kötü bir durum ancak doğanın kendine göre bir işleyişi var. Doğanın şekillenmesine göre, nehir yapısının durumuna göre beslenme stratejileri geliştirmiş canlıları orada sık görmeye başlıyoruz. Sığ sular çok artarsa, buralarda avlanma kabiliyetleri gelişmiş balıkçılları görüyoruz.

Bataklık zeminler artınca, yumuşak zemin ortaya çıkınca gagalarıyla orada avlanan düdükçünler gibi, çeşitli kıyı kuşlarını orada görmeye başlıyoruz. Tunca ve Meriç nehirleri özellikle göç döneminde kuş türlerinin konaklayıp beslendiği alanlar. Bu özelliklerini su azalsa bile büründüğü yeni yapıyla korumaya devam ediyor."

Yeltekin, nehirdeki bu doğal değişimin kısa vadede bazı kuş ve canlı türleri için avantaj sağladığını ancak bu durumun uzun vadede ekosisteme zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

