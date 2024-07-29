Kuraklık ve sıcak hava balık ölümlerini artırdı - Son Dakika
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Kuraklık ve sıcak hava balık ölümlerini artırdı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek köyü göletinde bulunan balıkların, su seviyesinin azalması sonucu oksijen yetersizliği sebebiyle öldükleri bildirildi. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması sonrası su kaynaklarını etkileyen kuraklık, göletin kurumasına ve balık ölümlerine neden oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, olayı incelemek için balıklar ve sudan numune aldı.

29.07.2024 21:35
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Kuraklık ve sıcak hava balık ölümlerini artırdı

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek köyü göletinde bulunan balıkların, su seviyesinin azalması sonucu oksijen yetersizliği sebebiyle öldükleri bildirildi.

. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, Çömlek köyü göletin su seviyesi ve oksijen miktarının azalması sebebiyle balıklar kıyıya vurduğunu söyledi. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması sonrası su kaynaklarını etkilediğini belirten Öztürk, Çömlek köyündeki göletin kuruma noktasına geldiğini ifade etti.

Sulama amaçlı olarak 1987 yılında yapılan gölette ilk defa bu kadar durumun kötü olduğunu belirten Öztürk, son yılların en sıcak ve kurak yaz dönemini yaşadıklarını belirtti. Öztürk, "Daha önceki yıllarda da su azalmıştı ancak ilk defa böyle balık ölümleri yaşanıyor. Bu durum Trakya'daki kuraklığın vahametini gösteriyor. Bu göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullanıyorduk ancak gölette su azalınca hayvanları meraya çıkaramıyoruz. Göleti besleyen çeşme ve su kaynakları kurudu, bu yüzden su takviyesi olmayınca oksijen seviyesi azalmaya başlayınca balıklar ölümleri kaçınılmaz oldu" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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