Kurban Atıkları Dere Yataklarına ve Kanalizasyon Hatlarına Atılmamalı - Son Dakika
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Kurban Atıkları Dere Yataklarına ve Kanalizasyon Hatlarına Atılmamalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşları kurban atıklarını dere yataklarına ve atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyardı. Bilinçsizce atılan çöplerin akışı engelleyerek tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden olduğu belirtilen açıklamada, tıkanan hatların maddi kayıplara ve halk sağlığına risk oluşturduğu vurgulandı. KASKİ, Kurban Bayramı öncesinde atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda kapsamlı temizlik çalışması yaparak önlemleri aldıklarını ve vatandaşları da duyarlı olmaya davet ettiklerini belirtti.

13.06.2024 14:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce, kurban atıklarının dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması uyarısında bulunuldu.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan atıklarını kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmaları çağrısında bulunulurken, bilinçsizce atılan çöplerin akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden olduğu vurgulandı.

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğu gibi halk sağlığı açısından da risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentimizin dört bir yanında kanalizasyon, yağmur suyu, terfi hatları ile mazgalların periyodik bakım ve temizliğini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızı da kurban atıklarını atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olarak gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Atıkları Dere Yataklarına ve Kanalizasyon Hatlarına Atılmamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Atıkları Dere Yataklarına ve Kanalizasyon Hatlarına Atılmamalı - Son Dakika
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