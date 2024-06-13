Kurban Atıkları Dere Yataklarına ve Kanalizasyon Hatlarına Atılmamalı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce, kurban atıklarının dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması uyarısında bulunuldu.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan atıklarını kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına değil belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmaları çağrısında bulunulurken, bilinçsizce atılan çöplerin akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden olduğu vurgulandı.

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğu gibi halk sağlığı açısından da risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentimizin dört bir yanında kanalizasyon, yağmur suyu, terfi hatları ile mazgalların periyodik bakım ve temizliğini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızı da kurban atıklarını atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olarak gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz."