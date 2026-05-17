Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, zilhicce ayının hilalinin görüldüğünü açıkladı.
Mahkeme tarafından yayımlanan bildiride, yarının hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu belirtildi.
Açıklamada, hacıların Arafat'a çıkacağı arife gününün 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 27 Mayıs Çarşamba günü olacağı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?