Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla Çorum- Ankara kara yolunun Kızılırmak kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda Çorum-Ankara kara yolunun Kızılırmak mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı yavaş ilerlerken, bazı noktalarda durma noktasına geldi.
