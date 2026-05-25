Kurban Bayramı'nda Çamura Saplanan TIR'lar
Kurban Bayramı'nda Çamura Saplanan TIR'lar

25.05.2026 09:39
Bolu'da bayram yolu trafiğinden kaçan TIR'lar orman yolunda çamura saplandı, köylüler kurtardı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde dün Kurban Bayramı tatiline gitmek isteyenlerin Karadeniz yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruklarından kaçarak orman yollarına giren şoförlerin araçları çamura saplandı. Mahsur kalan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

Kurban Bayramı tatili için Karadeniz illerine gitmek isteyenler, dün Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafiğin yavaşladığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Karadeniz yolundaki yoğunluktan kaçmak isteyen bazı TIR şoförleri, orman yollarına girdi. Ancak bazı TIR ve tankerler orman yollarında çamura saplandı. Sürücülerin yardımına köylüler koştu. Çamura saplanan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

