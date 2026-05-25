Kurban Bayramı\'nda Çamura Saplanan TIR\'lar

Kurban Bayramı tatili için Karadeniz illerine gitmek isteyenler, dün Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafiğin yavaşladığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Karadeniz yolundaki yoğunluktan kaçmak isteyen bazı TIR şoförleri, orman yollarına girdi. Ancak bazı TIR ve tankerler orman yollarında çamura saplandı. Sürücülerin yardımına köylüler koştu. Çamura saplanan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.