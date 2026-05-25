Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Uyarıları

25.05.2026 14:31
Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve hijyen kurallarına dair uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve bayramda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde devam ettirilmesinin, yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı bildirildi.

Bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişilerin de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bayram sabahı kahvaltı öğünü atlanmamalı

Açıklamada, bayram sabahı kahvaltı öğününün atlanmaması gerektiğine işaret edilerek, süt ve süt ürünleri ile tam tahıllı ekmeklerden oluşan besinlerin dengeli biçimde alınması önerildi.

Etlerin tek başına değil sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata ile tüketilmesinin daha sağlıklı bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, kırmızı et tüketiminin yanı sıra tatlı ve hamur işlerinin de porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sağlıklı beslenme rutinine ek olarak gün içinde yeterli miktarda su içilmesi ve en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılması da tavsiye edildi.

Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyanlar

Açıklamada, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde güçlüğe yol açabileceğine işaret edilerek, bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide-bağırsak hastalığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemeleri, etleri buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmeleri gerektiği belirtildi.

Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerin de sakatat tüketiminden özellikle kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Etler, çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli

Kurbanlığın uygun kesim şartlarının sağlanmasının, sağlık açısından büyük önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Etlerin çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemesi, et doğranan bıçak ve yüzeylerin farklı gıdalarla temas ettirilmemesi, et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze, meyve, ekmek veya başka gıdaların doğranmaması uyarısında bulunuldu.

Kesilen etlerin çok büyük parçalar halinde değil küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk bölümünde ya da derin dondurucuda saklanması gerektiği ifade edildi.

Etlerin kolay bozulabilen riskli besinler olduğuna işaret edilerek, dondurulduktan sonra çözdürülen etlerin yeniden dondurulmaması, çözünen etlerin ise bekletilmeksizin pişirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

