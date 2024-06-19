Kurban Bayramı'nda Söke'de trafik yoğunluğu

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Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.