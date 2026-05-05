Kurban Fiyatları Pahalı, Besiciler Şikayetçi

05.05.2026 18:13
CHP Şanlıurfa, besicilerin yüksek kurban fiyatları ve üretim eksikliği sorunlarını dinledi.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı yöneticileri, partinin ülke genelinde saha çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Bir besici, artan maliyetler nedeniyle kurban fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek "Bu bizim iyi günümüz. Kurbandan sonra bir kilo et bin lira olacak. Davar yok, üretim yok, tüketim çok. İthal dediler. Nereye kadar ithal" dedi.

"Bu bizim iyi günümüz"

Artan maliyetler nedeniyle kurban fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bu nedenle kurban satışının bu yıl düşük geçmesini beklediklerini belirten bir besici, "Bu bizim iyi günümüz. Kurbandan sonra bir kilo et bin lira olacak. Davar yok, üretim yok, tüketim çok. İthal dediler. Nereye kadar ithal" dedi. Geçmişte 15 bin liraya aldıkları bir koyunu artık 30-35 bin liraya aldıklarını söyleyen besici, "Gariban adam bunu nasıl alsın? 15 bin liraydı ikiye katlandı. Niye? Üretim yok. Bir de destek vermiyor. Tarım politikaları da kötü. Türkiye bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları satışın ancak maliyetini karşıladığını söyleyen besiciler, "Her şey pahalı. Saman pahalı, arpa pahalı. Girdi maliyetleri yüksek. Buradan sattık mı yarına alamıyoruz. Üretici kazansa ne fayda? Mesela bugün 20'ye alıyor. Yarın 30'a alıyor. Mal satılmadan zarar ediyor" ifadelerini kullandı.

"Dar gerili vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından dolayı kurban alamayacak"

Üreticinin kazanamamaktan, yurttaşlarınsa pahalılıktan kaynaklı hayvan alamadığını söyleyen CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, "Şimdi nasıl olacak bu iş? Kasap da kazanmıyor. Bu Kurban Bayramı öncesi insanlar, 'Bizim gelenek göreneğimizdir, İslami şartlarımıza göre bizim Kurban kesmemiz lazım' diyecek. Ancak, dar gerili vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından dolayı kurban alamayacak" dedi.

Kaynak: ANKA

