Kurbanlık Boğa Kaçtı

Isparta'da kurbanlık boğanın kesim yerindeki demir kapıyı devirerek kaçması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kuleönü beldesinde bir çiftlikte kesim için bekletilen boğa, bir süre sonra huysuzlandı. Bağlarından kurtulan hayvan, kesim yerinin demir kapısını devirerek dışarı çıktı.

Çevredekiler kısa süreli panik yaşarken, sahibi ve bazı kişiler kaçan boğayı yakalamaya çalıştı.

Kısa süre sonra yakalanarak geri getirilen boğanın kesimi yapıldı.

Yaşananlar çiftliğin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, boğanın demir kapıyı devirerek kaçması ve çevredekilerin yaşadığı panik yer alıyor.