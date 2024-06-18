Kurbanlık Hayvanların Satılamaması Durumunda ESK Tarafından Satın Alınacak

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanların, talep edilmesi halinde Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanların, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılak. Üreticiler, hayvanları bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

Bakanlık, kurbanlık alım fiyatını, karkas et olarak kilogram başına yerli tosun 320 TL, ithal tosun 285 TL, düve 305 TL, inek 295 TL, koyun 280 TL, keçi 170 TL olarak belirledi.