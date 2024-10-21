Kürdistan Parlamento Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Kürdistan Parlamento Seçim Sonuçları Açıklandı

KDP, Kürdistan Parlamento seçimlerinde 809 bin 197 oyla birinci oldu, KYB ikinci sırada.

21.10.2024 21:16
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(ANKARA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Komisyon, oyların yüzde 99,63'ünün sayıldığını, en yüksek oy oranına 809 bin 197 ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) sahip olduğunu duyurdu. İkinci sırayı ise 408 bin 141 oyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) aldı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlemento seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Erbil'de düzenlenen basın toplantısında, Komisyon yetkilileri, 2 milyon 87 bin 972 kişinin oy kullandığını belirtirken, seçime katılım oranının yüzde 72 olduğunu bildirdi. Komisyonun verilerine göre, oyların yüzde 99,63'ü sayıldı. Bölgelere göre partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

"Erbil'de, KDP 345 bin 822, KYB 110 bin 353, Yeni Nesil 103 bin 684, Kürdistan İslami Birliği 24 bin 65, Halwest Hareketi 16 bin 736, Adalet Cemaati 20 bin 191, Halkın Cephesi 9 bin 735 oy aldı. Süleymaniye'de, KYB 256 bin 813, Yeni Nesil 136 bin 131, KDP 57 bin 832, Kürdistan İslami Birlik 42 bin 622 oy aldı. Duhok'ta KDP 400 bin 603, Yeni Nesil 46 bin 444, Kürdistan İslami Birlik 42 bin 447, KYB 28 bin 445 oy aldı. Halepçe'de KYB 12 bin 530, Kürdistan İslami Birlik 7 bin 847, KDP 4 bin 940, Yeni Nesil 4 bin 732 oy aldı."

Buna göre, seçimlerde en yüksek oy oranına 809 bin 197 ile KDP sahip olurken; onu  408 bin 141 oyla KYB, 290 bin 991 ile Yeni Nesil ve 116 bin 981 Kürdistan İslami Birlik takip etti.

Kaynak: ANKA

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