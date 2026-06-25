Küre Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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Küre Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi

Küre Dağları\'nda Yaban Hayatı Görüntülendi
25.06.2026 13:02
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Küre Dağları Milli Parkı'nda 10 fotokapanla yaban hayatı görüntülendi, ayı ve kuşlar kaydedildi.

BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatının zenginliği, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. Bölgedeki çakal, karga ve baykuşlar ile kış uykusundan uyanan ayının besin araması görüntülerde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından fauna çeşitliğini araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na şubat ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 5 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde; çakal, karga ve baykuşlar ile nisan ayında kış uykusundan uyanan ayının doğada besin araması yer aldı.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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