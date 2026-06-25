Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından fauna çeşitliğini araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na şubat ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 5 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde; çakal, karga ve baykuşlar ile nisan ayında kış uykusundan uyanan ayının doğada besin araması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Küre Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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