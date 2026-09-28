Küre Köylere Hizmet Götürme Birliği\'nin meclisinde 2027 tahmini bütçe onaylandı

Küre Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Reşat Dinler ve Nihat Kaya ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, 2026 yılı KÖYDES ve maden payı ödenekleri kapsamında yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından birliğin 2027 yılı tahmini bütçesi onaylandı.