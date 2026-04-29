Küresel altın talebi ilk çeyrekte yüzde 2 arttı

29.04.2026 13:30
Dünya Altın Konseyinin Küresel Altın Trendleri raporuna göre, küresel altın talebi ilk çeyrekte yıllık yüzde 2 artışla 1230,9 tona yükseldi. Hacimdeki sınırlı büyümeye karşın altın fiyatlarındaki rekor artış, talep değerini yüzde 74 sıçratarak 193 milyar dolara ulaştırdı.

Külçe ve sikke talebi yüzde 42 artarak 474 tona çıktı ve kayıtlardaki en yüksek ikinci çeyrek performansı oldu. Asya piyasaları ve gelişmekte olan ekonomiler yüksek talep gösterdi. Altına dayalı ETF'lerde 62 ton alım yapıldı ancak ABD merkezli fonlardan çıkışlar nedeniyle bu rakam geçen yılın 230 tonluk seviyesinin altında kaldı. Mücevherat talebi hacimde yüzde 23 daralırken, harcama yüzde 31 arttı.

Merkez bankaları net 244 ton altın alımı yaparak alımlarını yıllık yüzde 3 artırdı. Teknoloji sektöründe altın kullanımı yapay zeka yatırımlarıyla yüzde 1 artarak 82 tona yükseldi. Küresel altın arzı ise maden üretimi ve geri dönüşümle 1231 tona çıktı.

Altının ons fiyatı ilk çeyrekte ortalama 4 bin 873 dolar ile rekor kırdı. Ocakta 5 bin 595 doları gören altın, kar satışları ve jeopolitik gerilimlerle 4 bin 710 dolara gerilese de çeyreği yüzde 6 getiriyle kapattı. Fed başkanlığı adaylığı ve İran'a yönelik saldırılar piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.

