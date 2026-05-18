Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, sosyal medya hesabından, Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan Mahmut Arslan'ın gemide çektiği görüntüyü paylaştı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Kasr-ı Sadabad gemisinde olduğunu, siyonist katillerin gemilerinin yakınlarına kadar geldiğini, sinyal bozucularla iletişimlerini kestiğini söyledi.

İletişimi tekrar sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'ye doğru devam diyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle her türlü saldırıya karşı hazır. Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgi; şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Yolumuza devam ediyor, dualarınızı bekliyoruz."