Küresel Sumud Filosu Katılımcıları Tahliye Edildi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonu kapsamında, İsrail'de alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarından 85'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 kişinin, özel uçaklarla Ramon Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde, Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

