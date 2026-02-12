Kurgu ve Gerçek: Edebiyat ve Tarih Buluşması - Son Dakika
Kurgu ve Gerçek: Edebiyat ve Tarih Buluşması

12.02.2026 11:57
Coşkun Çokyiğit'in belgeseli, edebiyat ile tarih arasındaki sınırı sorguluyor.

(İSTANBUL) - Coşkun Çokyiğit'in "Kurgu ve Gerçek (Maraşlı Şeyhoğlu)" belgeselinin basın gösterimi AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Yapım, Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" şiirindeki karakter üzerinden edebiyat ile tarih arasındaki sınırı tartışmaya açıyor.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, "Beş Hececiler" arasında anılan Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925'te yayımlanan uzun şiiri Han Duvarları, Anadolu insanını merkeze alan anlatımıyla edebiyat tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor. Şiirde adı geçen Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış karakteri ise uzun yıllar şairin kurmaca dünyasının bir ürünü olarak kabul edildi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Coşkun Çokyiğit'in üstlendiği "Kurgu ve Gerçek (Maraşlı Şeyhoğlu)", bu kabulü yeniden sorguluyor. Yönetmen, arşiv belgeleri ve tanıklıklara dayanarak Şeyhoğlu'nun tarihsel bir kişiliğe dayandığını öne sürüyor. Belgesel, şiirin dramatik kurgusunda anlatılan Şeyhoğlu ile tarihsel veriler ışığında ortaya çıkan yaşam öyküsünü yan yana getirerek izleyiciye iki ayrı anlatı sunuyor.

Filmde; Şeyhoğlu'nun Mevlevi Şeyhi Selim Dede'nin üvey oğlu olduğu, aşık olduğu, askere gittiği, vereme yakalandığı ve memleketi Maraş'a dönerek burada hayatını kaybettiği aktarılıyor. Böylece edebi metnin kurduğu dramatik yapı ile tarihsel kayıtların sunduğu biyografik çerçeve karşılaştırmalı olarak ele alınıyor.

Toplam 42 dakikalık belgesel Kahramanmaraş, İstanbul, Kayseri (İncesu) ve Konya'daki Mevlana Müzesi başta olmak üzere farklı mekanlarda çekildi. Şiiri Fatih Ayhan'ın seslendirdiği filmde müzikler Ferhat Göçer imzası taşıyor.

AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen basın gösteriminde "Kurgu ve Gerçek", edebiyatın yarattığı karakterlerin tarihsel karşılıklarını yeniden düşünmeye çağırıyor.

Kaynak: ANKA

