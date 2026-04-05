Kürşad Zorlu, Alatau Grubu ile Görüştü

05.04.2026 20:56
Zorlu, Kazak müzik grubu Alatau ile iş birliği yapacaklarını duyurdu ve 'Kartal Dansı'na değindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistanlı müzik grubu Alatau'yla bir araya geldi.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Kartal Dansı'nı dünyaya sevdiren Kazakistan'ın değerli müzik grubu Alatau'yu ata yurdumuza uğurladık. Kardeşlerimizin başarısı ve samimiyeti bizlere kıvanç veriyor. Daha büyük bir proje için sözleştik. Yakında yeniden görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin video da paylaşan Zorlu, burada, Alatau müzik grubunun, Türk dünyasına mal olduğunu, çok önemli eserleriyle gönüllerinde önemli bir yer edindiğini belirtti.

"Kartal Dansı"nın fenomen haline geldiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde bu dans artık bir akım haline geldi. Biz bu konuda çok mutluyuz. Çünkü Türk dünyasının neresinde olursa olsun böyle değerlerimizin bizleri ortaklaştırması, markalaşması bize gurur veriyor. Kardeşlerim son albümlerine de 'Kartal' adlarını koymuşlar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde gerek Türkiye'de gerek Kazakistan'da, başta iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerimize büyük güç katacaklar. Hem de bununla sınırlı kalmayıp, bütün Türk dünyasında ortak çalışmalarla hep birlikte kültürümüzün o derinliklerini hissedeceğiz."

Kaynak: AA

Kürşad Zorlu, Diplomasi, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
