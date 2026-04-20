Kurt 40 Koyunu Telef Etti

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu yaraladı.

Bozburun Mahallesi'nde gece saatlerinde 450 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu ise yaraladı. Sabah ağıla geldiğinde koyunların öldüğünü gören Hasan Aksüt, zararının büyük olduğunu söyledi. Aksüt, devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, "Zor şartlarda kırsalda yetiştiricilik yapmaya çalışıyoruz. Sabah hayvanları yemlemek için ağıla girdiğimde kurdun gece girip 40 koyunu telef ettiğini 25 hayvanın da yaralı bıraktığını gördük. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu zor şartlarda, bu zarar bizleri zor durumda bıraktı" dedi.

