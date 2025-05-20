Kurt Ağıla Saldırdı: 12 Koyun Öldü

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde ağıla saldıran kurt, 12 koyunu öldürürken, 20'sini ise yaraladı.Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar köyünde besicilik yapan Süleyman Kurt'a ait 180 koyunun bulunduğu ağıla sabah saatlerinde giren kurt, 12 koyunu öldürüp, 20'sini yaraladı. Çoban İbrahim Kancı'nın ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen koyunlar özel bir çukura gömüldü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,