Kürt Dil Bayramı'nda Yasal Engellere Tepki

15.05.2026 20:10
Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları, Kürtçenin engellerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşları 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yaptıkları basın açıklamasında Kürtçenin önündeki tüm yasal ve fiili engeller kaldırılması çağrısında bulundu.

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin de bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu,15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nın davul zurna eşliğinde çektikleri halayla kutladı.

Kutlamaların ardından Kürtçe yapılan basın açıklamasında Kürtçenin önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılması, Kürtçenin statü sahibi olması ve eğitim dili haline gelmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Güncel

