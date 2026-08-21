Kurt, Koyun Ağılının Etrafında Görüntülendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde koyun sürüsünün bulunduğu ağılın çevresinde dolaşan kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Duraklı köyünde avlanmak için yerleşim yerine indiği değerlendirilen kurt, muhtar Cevdet Aykut'a ait koyun sürüsünün bulunduğu ağılın önüne geldi.

Tel örgü nedeniyle ağıla giremeyen kurt, bir süre çevresinde dolaştı. Kurdun geldiğini fark eden Aykut, dışarı çıkarak kontrol etti.

Kurt, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kurdun ağılın önüne gelmesi ve etrafında gezinmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.